Глава ЕЦБ: Отказ ЕС от энергоносителей из России не произойдет в одночасье

Импорт энергоносителей из России в страны еврозоны, который составляет около 22%, нельзя заменить в одночасье на поставки из других стран.

Импорт энергоносителей из России в страны еврозоны, который составляет около 22%, нельзя заменить в одночасье на поставки из других стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По ее словам, многие европейские прилагают большие усилия, чтобы снизить зависимость своих стран от энергоносителей из России, но этот процесс занимает длительное время.

"22% импорта энергоносителей в еврозону приходятся на Россию. Этот импорт не может быть заменен в одночасье. Еврозона также сильно зависит от другого российского сырья, такого как никель, кобальт и ванадий", - отметила глава ЕЦБ.

По ее словам, рост цен на энергоносители является следствием геополитической напряженности, последствия которой предсказать сложно.

"Мы стараемся учитывать высокую степень неопределенности, связанную с текущей ситуацией, и по этой причине в наши последние прогнозы мы включили самые негативные сценарии. Еще одним фактором, повлиявшим на цены на энергоносители, стала необычная погода, что тоже не было возможно предсказать", — объяснила Лагард.