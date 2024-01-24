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Глава концерна: Правящая в ФРГ коалиция до сих пор не имеет генплана по энергетике

Глава концерна: Правящая в ФРГ коалиция до сих пор не имеет генплана по энергетике Глава крупнейшего энергетического концерна Германии E.ON Леонард Бирнбаум подверг критике правительство Германии за отсутствие генерального плана по энергетике.
Энергетика
24 января 2024 г. 16:08
Глава концерна: Правящая в ФРГ коалиция до сих пор не имеет генплана по энергетике

Глава крупнейшего энергетического концерна Германии E.ON Леонард Бирнбаум подверг критике правительство Германии за отсутствие генерального плана по энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По его словам, правящая коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) занимается второстепенными вопросами, такими как запрет газовых котлов и определение зеленого водорода.

"Спустя два года после того, как была сформирована коалиция "Светофор", у нас все еще нет генерального плана по энергетике, в соответствии с которым наша промышленно развитая страна двигалась к 2030 году", - сказал он.

При этом глава E.ON упомянул о проблеме с нехваткой источников энергии. "После отказа от атомной энергетики до сих пор нет ответа, откуда взять резерв и как вывести мощности на рынок", - подчеркнул он. Ответ на проблему с мощностями и изменением климата, по мнению Бирнбаума, не может заключаться в том, что Германия снова полностью перейдет на уголь.

15 апреля прошлого года власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие в стране АЭС. Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Власти изначально планировали отключить последние АЭС к 1 января 2023 года, но в свете конфликта в Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.

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Версия на английском языке E.ON boss slams Berlin for being too slow on energy transition

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