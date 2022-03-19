Глава Deutsche Bank предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1"

Необходимо подождать, чтобы введенные против России санкции возымели свой эффект, прежде чем вводить новые, в том числе не спешить с решением об остановке работы газопровода "Северный поток 1".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава немецкого Deutsche Bank Кристиан Зевинг.
"Если мы отключим "Северный поток-1", это не станет прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен на энергоносители в нашей стране", - сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.
Глава Deutsche Bank заявил о необходимости переждать и "дать вступить в силу объявленным санкциям" против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет "негативное влияние на нас, что мы должны выдержать", считает Зевинг.
Необходимость в новых, еще более жестких санкциях должна все время перепроверяться, добавил он.
Но при этом он отметил, что если федеральное правительство сочтет необходимым ввод новых мер и ужесточения санкций, то Deutsche Bank это поддержит.