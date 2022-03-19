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Глава Deutsche Bank предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1"

Глава Deutsche Bank предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1" Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки газопровода "Северный поток 1".
Энергетика
19 марта 2022 г. 16:55
Глава Deutsche Bank предостерег от остановки газопровода Северный поток 1

Необходимо подождать, чтобы введенные против России санкции возымели свой эффект, прежде чем вводить новые, в том числе не спешить с решением об остановке работы газопровода "Северный поток 1".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава немецкого Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

"Если мы отключим "Северный поток-1", это не станет прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен на энергоносители в нашей стране", - сказал Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG.

Глава Deutsche Bank заявил о необходимости переждать и "дать вступить в силу объявленным санкциям" против России. Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет "негативное влияние на нас, что мы должны выдержать", считает Зевинг.

Необходимость в новых, еще более жестких санкциях должна все время перепроверяться, добавил он.

Но при этом он отметил, что если федеральное правительство сочтет необходимым ввод новых мер и ужесточения санкций, то Deutsche Bank это поддержит.

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