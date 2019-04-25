Глава действующей в Азербайджане канадской Zenith Energy купил новую долю в компании

Генеральный исполнительный директор и президент канадской компании Zenith Energy, которая занимается разработкой сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане, Андреа Каттанео приобрел 593 289 акций компании в среднем, за 0,033 фунта за каждую акцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По итогам сделки теперь Каттанео владеет 20 652 911 акциями в компании.

Отметим, что канадская компания проводит операции на нефтяных месторождениях "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" с 2016 года. Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений составляет 642,4 кв. км.