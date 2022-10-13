Глава Chevron: Западная климатическая политика создала энергетический кризис

Власти западных стран спровоцировали и усугубили нефтегазовый кризис своей климатической и неверной инвестиционной политикой.

Власти западных стран спровоцировали и усугубили нефтегазовый кризис своей климатической и неверной инвестиционной политикой.

Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт.

По его словам, пытаясь отказаться от ископаемых источников, западные страны при этом недостаточно инвестировали в альтернативы нефти и газу, вложения в возобновляемые источники были "прискорбно малы", и эта сфера недополучила "триллионы долларов".

В то же время капитальные затраты на нефтегазовые проекты в настоящее время составляют примерно половину от уровня, наблюдавшегося в годы, предшествовавшие пандемии. При этом ископаемое топливо по-прежнему удовлетворяет около 80% мирового спроса, сообщает ТАСС.

Он заметил, что этот перекос "иллюстрирует риск, [существующий] в агрессивном переходе от системы, которая поддерживает функционирование мира сегодня, к другой системе, и сворачивание ядерной энергетики и угля, препятствование [использованию] нефти и газа". Глава Chevron подчеркнул, что обязательства западных правительств по борьбе с изменением климата вступили в противоречие с энергетическим кризисом, что привело к резкому росту инфляции и угрожает ввергнуть мир в рецессию.