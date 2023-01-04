Глава бразильской компании Petrobras подал в отставку

Президент бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Кайо Марио Паеса ди Андради подал в отставку.

Президент бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Кайо Марио Паеса ди Андради подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телеканал CNN Brasil.

По его информации, на среду запланирована встреча правления компании, на которой среди прочего будет обсуждаться вопрос о выплате ему бонусов за работу в 2022 году. Как ожидается, его временным преемником на посту станет Жоау Энрике Риттерсхауссен, директор по разведке и добыче.

Ранее новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва анонсировал намерение поставить во главе Petrobras сенатора Жан-Поля Пратеса, который в свою очередь считает неправильным придерживаться действующей ценовой политики компании, определяющей стоимость топлива в стране в привязке к мировым котировкам. По его мнению, решения в этой части должно принимать не руководство компании, а правительство страны. Кроме того, Лула да Силва накануне объявил об отказе от намерения приватизировать Petrobras, как это предлагала администрация его предшественника консерватора Жаира Болсонару.