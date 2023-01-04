Глава бразильской компании Petrobras подал в отставку

Президент бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Кайо Марио Паеса ди Андради подал в отставку.
По его информации, на среду запланирована встреча правления компании, на которой среди прочего будет обсуждаться вопрос о выплате ему бонусов за работу в 2022 году. Как ожидается, его временным преемником на посту станет Жоау Энрике Риттерсхауссен, директор по разведке и добыче.
Ранее новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва анонсировал намерение поставить во главе Petrobras сенатора Жан-Поля Пратеса, который в свою очередь считает неправильным придерживаться действующей ценовой политики компании, определяющей стоимость топлива в стране в привязке к мировым котировкам. По его мнению, решения в этой части должно принимать не руководство компании, а правительство страны. Кроме того, Лула да Силва накануне объявил об отказе от намерения приватизировать Petrobras, как это предлагала администрация его предшественника консерватора Жаира Болсонару.