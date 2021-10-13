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Глава BP: Высокие цены на нефть сохранятся в ближайшие годы

Глава BP: Высокие цены на нефть сохранятся в ближайшие годы Высокие цены на нефть могут сохраниться в ближайшие годы.
Энергетика
13 октября 2021 г. 20:01
Глава BP: Высокие цены на нефть сохранятся в ближайшие годы
Бернард Луни

Высокие цены на нефть могут сохраниться в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом ТАСС сказал глава BP Бернард Луни в кулуарах Российской энергетической недели.

"Я думаю, что мы можем увидеть высокие цены и в ближайшие годы", - сказал он.

Луни также назвал "вполне вероятной" цену нефти 100 долларов США за баррель. "Но наша работа не прогнозировать, а хорошо управлять своим бизнесом", - добавил глава компании.

По его словам, нефтяной рынок в настоящий момент работает, и на нем присутствует сбалансированное предложение. "В мире высокий спрос [на нефть], он не исчезает. Американская сланцевая нефть отвечает на ситуацию более рациональным образом, чем, наверное, раньше. ОПЕК и ОПЕК+ также показывают способность и желание управлять рынком", - продолжил он.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.

От Азербайджана в работе форума принимает участие министр энергетики Парвиз Шахбазов.

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