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Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост

​Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост

Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Дадли заявил журналистам в кулуарах Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2019».

«Да, верно, - ответил Дадли на вопрос журналиста об уходе из BP. - Я часто говорил, что уйду, когда мне будет около 65 лет. В этом совершенно нет новости, но никакого решения совета директоров по этому поводу пока нет".

При этом Дадли не стал уточнять, чем займется после ухода.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в британских деловых кругах сообщил, что Дадли может покинуть свой пост в течение года.

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