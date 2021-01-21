Глава "Азеригаз" выйдет в прямой эфир с абонентами

Одна из основных задач Производственного объединения "Азеригаз" - обеспечить удовлетворенность абонентов. В этой сфере уделяется внимание не только осуществлению нормального газоснабжения, но и другим важным моментам

Одна из основных задач Производственного объединения "Азеригаз" - обеспечить удовлетворенность абонентов. В этой сфере уделяется внимание не только осуществлению нормального газоснабжения, но и другим важным моментам.

Как сообщили Report в "Азеригаз", для удобства абонентов принимается ряд инициатив.

Очередная подобная инициатива – выход генерального директора Объединения Руслана Алиева с абонентами в социальных сетях. Отметим, что выход в прямой эфир генерального директора в социальной сети Facebook ПО "Азеригаз" запланирована на 22 января в 14:00.

Эти встречи планируется проводить каждую пятницу.