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Глава "Азеригаз" выйдет в прямой эфир с абонентами

Глава "Азеригаз" выйдет в прямой эфир с абонентами Одна из основных задач Производственного объединения "Азеригаз" - обеспечить удовлетворенность абонентов. В этой сфере уделяется внимание не только осуществлению нормального газоснабжения, но и другим важным моментам
Энергетика
21 января 2021 г. 22:55
Глава Азеригаз выйдет в прямой эфир с абонентами
Руслан Алиев

Одна из основных задач Производственного объединения "Азеригаз" - обеспечить удовлетворенность абонентов. В этой сфере уделяется внимание не только осуществлению нормального газоснабжения, но и другим важным моментам.

Как сообщили Report в "Азеригаз", для удобства абонентов принимается ряд инициатив.

Очередная подобная инициатива – выход генерального директора Объединения Руслана Алиева с абонентами в социальных сетях. Отметим, что выход в прямой эфир генерального директора в социальной сети Facebook ПО "Азеригаз" запланирована на 22 января в 14:00.

Эти встречи планируется проводить каждую пятницу.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” rəhbəri abonentlərlə sosial şəbəkə vasitəsilə canlı bağlantı yaradacaq

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