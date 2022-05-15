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Глава ассоциации нефти и газа США заявил о худшем энергетическом кризисе за полвека

Глава ассоциации нефти и газа США заявил о худшем энергетическом кризисе за полвека Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
Энергетика
15 мая 2022 г. 00:14

Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

"Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие", - сказал он.

Стюарт отметил, что нынешние американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. "У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему", - констатировал президент.

Цены на бензин в США стабильно растут на протяжении всей недели. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции.

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