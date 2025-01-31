Гил Михаэли: Энергетические ресурсы Азербайджана обеспечивают энергобезопасность стран ЕС

Энергетические ресурсы Азербайджана обеспечивают основной доступ страны на европейский рынок.

Энергетические ресурсы Азербайджана обеспечивают энергобезопасность и диверсификацию поставок энергоресурсов для стран ЕС.

Как сообщает Report, об этом директор журнала Conflicts Гил Михаэли заявил на конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

По его словам, Франция также была в числе одной из первых европейских стран, которая проявила интерес к энергопартнерству с Азербайджаном.

"Французская компания TotalEnergies работает в Азербайджане с 1996 года [ей принадлежит 35% акций газоконденсатного месторождения "Абшерон" и 5% акций трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан]".

Михаэли подчеркнул, что участие президента Гейдара Алиева в церемонии подписании нефтегазового контракта с французскими компаниями в Елисейском дворце способствовали укреплению отношений между Азербайджаном и Францией.

Он также напомнил, что первый государственный визит Гейдара Алиева во Францию состоялся в декабре 1993 года.