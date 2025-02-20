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GIE: Страны Европы активно расходуют запасы газа

GIE: Страны Европы активно расходуют запасы газа Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, являющейся страной - лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились ниже 40%.
Энергетика
20 февраля 2025 г. 11:18
GIE: Страны Европы активно расходуют запасы газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, являющейся страной - лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились ниже 40%.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

ПХГ Германии по состоянию на 18 февраля были заполнены на 39,34%, в них находится около 9,6 млрд кубометров газа.

Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 24,24%, Австрии - на 53,58%, Италии - на 54,55%, Нидерландов - на 29,3%.

Хранилища Словакии заполнены на 49,6%, Венгрии - на 46,57%, Чехии - на 42,95%, Румынии - на 35,14%, Болгарии - на 43,42%, Бельгии - на 31,08%, Дании - на 35,42%, Латвии - на 46,94%, Хорватии - на 23,92%.

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (близок к 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов - Швеция (88,05%), Испания (66,57%) и Польша (55,38%).

Ранее Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 42,5%, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 61,5 млрд кубометров, что значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.

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