GGFR: Азербайджан становится более привлекательным источником энергии

Страны, активно сокращающие сжигание и выбросы в атмосферу попутного газа, такие как Азербайджан, будут более привлекательными источниками энергии, поэтому отрадно видеть, что SOCAR выполняет свое обязательство по прекращению рутинного сжигания на факелах

Страны, активно сокращающие сжигание и выбросы в атмосферу попутного газа, такие как Азербайджан, будут более привлекательными источниками энергии, поэтому отрадно видеть, что SOCAR выполняет свое обязательство по прекращению рутинного сжигания на факелах.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель программы Всемирного банка "Глобальное партнерство по сокращению объемов сжигания попутного газа" (GGFR) Зубин Бамджи.

"В глобальном масштабе сжигание попутного газа ежегодно приводит к выбросам около 400 млн тонн эквивалента CO2. Это загрязняющая практика, с которой необходимо покончить, и страны-импортеры нефти начинают осознавать это. У них есть возможность гарантировать, что нефть, которую они покупают, поступает от производителей, которые соблюдают самые высокие экологические стандарты. Они могут играть влиятельную роль в декарбонизации энергетического сектора", - сказал З. Бамджи.

Согласно спутниковым оценкам, сделанным GGFR , Азербайджан неуклонно сокращал загрязняющую окружающую среду практику сжигания попутного газа – с 333 млн кубометров в год в 2012 году до 135 млн кубометров в 2020 году. "Между тем, интенсивность его сжигания на факелах, то есть количество сжигаемого на факелах барреля добытой нефти, также со временем снизилось, что говорит об эффективности утилизации попутного газа.

Этот прогресс отражает неизменную приверженность Госнефтекомпании Азербайджана международно признанной цели достижения нулевого объема факельного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году и ее подход к обращению с попутным газом как с ресурсом, который необходимо сохранить, и с экологической проблемой, а не как с бесполезным побочным продуктом добычи нефти", - отмечается в оценочном документе.

Первоначальный "план сокращения выбросов газа" SOCAR был продлен и расширен до 2022 года за счет реализации проектов по сбору и утилизации попутного газа, который в противном случае сжигался бы на факелах. С помощью GGFR SOCAR также разработала новые методики расчета расхода газа и вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

На начальном этапе плана SOCAR по сокращению выбросов попутного газа, с 2011 по 2016 год, Госнефтекомпания совместно с ВР осуществила крупномасштабные экологические проекты по сбору попутного газа на месторождениях «Гюнешли» и «Нефтяные Камни» ПО «Азнефть», а также на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". В прошлом году выбросы были сокращены до нуля на трех крупных нефтяных месторождениях.

Согласно оценке, в результате реализации проекта по сокращению сжигания попутного газа на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" объем газа, извлекаемого для энергетических целей, увеличился примерно на четверть, с 1,5-1,6 млн кубометров в сутки в 2011 году до 1,9-2 млн кубометров в сутки в 2016 году. В результате экологического сотрудничества между SOCAR и BP в настоящее время ежегодно сокращается примерно 265 тысяч тонн выбросов CO2.

SOCAR использует этот природный газ для расширения доступа к энергии в Азербайджане. В рамках проекта NAMA (Национально приемлемые меры по смягчению последствий) ПРООН Госнефтекомпания Азербайджана в 2018 году выбрала месторождение "Загли-Зейва" НГДУ "Сиязаньнефть" в качестве пилотного участка и провела совместные с ПРООН мероприятия по сбору попутного газа.

Как отмечает GGFR, чтобы сократить сжигание газа и выбросы в атмосферу, SOCAR инвестировала в свою инфраструктуру и установила новый компрессор и сепаратор, а также систему охлаждения и онлайн-контроля на трех точках сбора газа в этом районе, что позволило улавливать, хранить и транспортировать 6,8 млн кубометров попутного газа в год. В рамках проекта NAMA SOCAR теперь собирает попутный газ и транспортирует его для использования местными сообществами, проживающими в отдаленных селах.

"Конечно, более тысячи человек в 15 деревнях пользуются природным газом, который в основном используется для выработки электроэнергии в домах. Проект NAMA также решает существующие проблемы по улучшению энергоэффективности секторов конечного потребления, а именно зданий и транспорта", - говорится в документе.

Всего в 2020 году SOCAR собрала около 1,4 млрд кубометров (примерно 900 тысяч тонн метана) попутного газа, что привело к сокращению производственных выбросов до 2% от добытого газа в 2020 году, говорится в годовом отчете «Азнефти» за 2020 год. Кроме того, изменения в способах разработки некоторых нефтяных месторождений также сыграли жизненно важную роль в существенном сокращении выбросов попутного газа. Чтобы снизить риск утечки газа в атмосферу, на нефтяных скважинах теперь вместо газлифта для поддержания добычи используются погружные насосы.

По словам вице-президента SOCAR Рафиги Гусейнзаде, в настоящее время SOCAR применяет самые передовые экологические меры и решения для снижения интенсивности выбросов газов в атмосферу: "SOCAR уже удалось снизить выбросы попутных газов до 2% и стремится снизить этот показатель до нуля в 2022 году. В результате этой работы SOCAR станет одной из первых нефтегазовых компаний в мире, достигших этого рубежа. SOCAR уже предприняла ряд серьезных шагов на пути к нетто-нулевые выбросы. В продолжение этой работы SOCAR движется к переходу в будущем на "зеленую энергию" и отдает предпочтение использованию водородной энергии".