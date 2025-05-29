О нас

ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год

ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год
Энергетика
29 мая 2025 г. 14:58
ГЭС Малыбейли и Мирик будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год

ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год.

Об этом корреспонденту Report из Лачына в рамках медиа-тура сообщил директор ООО "ES Yaşıl enerji" Рамиз Велиев.

По его словам, указанные станции интегрированы в централизованную систему SCADA страны.

Велиев отметил, что ГЭС "Ашагы Малыбейли" мощностью 3,1 МВт и “Мирик” мощностью 3,5 МВт построены на участке реки Забух, правого притока реки Хакари, проходящей через села Малыбейли и Мирик Лачынского района, и оснащены самым современным оборудованием, проложены оптические кабельные линии. Современное оборудование на новых станциях создаст условия для экономии 4,3 млн кубометров природного газа и предотвращения выброса в атмосферу 8 тыс. тонн углекислого газа в год.

Директор отметил, что количество гидроэлектростанций в регионе доведено до 38 (32 - в эксплуатации, 6 - готовы к эксплуатации), а их мощность - до 307 МВт.

"За счет зеленой энергии, вырабатываемой на созданных ГЭС, ежегодно экономится до 200 млн кубометров природного газа, предотвращается выброс в атмосферу до 400 тыс. тонн углекислого газа", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMalibayli and Mirik HPPs in Azerbaijan's Lachin to generate 20M kWh of green energy per year
Версия на азербайджанском языке Фото“Malıbəyli” və “Mirik” SES-lərdə il ərzində 20 milyon kilovat-saat yaşıl enerji istehsal ediləcək

Другие новости из категории

Главный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией
ФотоГлавный инженер: Лачынская электросеть обеспечит район бесперебойной электроэнергией
29 мая 2025 г. 13:50
Экспортные доходы Азерэнержи резко сократились
Экспортные доходы "Азерэнержи" резко сократились
29 мая 2025 г. 13:24
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 1%
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 1%
29 мая 2025 г. 13:05
SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы на 2%
SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы на 2%
29 мая 2025 г. 12:20
Азербайджан практически удвоил доходы от экспорта карбамида
Азербайджан практически удвоил доходы от экспорта карбамида
29 мая 2025 г. 12:17
Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий
Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий
29 мая 2025 г. 12:02
Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей зеленую повестку
Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей "зеленую" повестку
29 мая 2025 г. 12:00
SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов
SOCAR: На Бакинской энергетической неделе ожидается подписание важных документов
29 мая 2025 г. 11:42
В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии
В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии
29 мая 2025 г. 10:16
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68
29 мая 2025 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi