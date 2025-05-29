ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год

ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год

ГЭС "Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 млн кВт/ч зеленой энергии в год.

Об этом корреспонденту Report из Лачына в рамках медиа-тура сообщил директор ООО "ES Yaşıl enerji" Рамиз Велиев.

По его словам, указанные станции интегрированы в централизованную систему SCADA страны.

Велиев отметил, что ГЭС "Ашагы Малыбейли" мощностью 3,1 МВт и “Мирик” мощностью 3,5 МВт построены на участке реки Забух, правого притока реки Хакари, проходящей через села Малыбейли и Мирик Лачынского района, и оснащены самым современным оборудованием, проложены оптические кабельные линии. Современное оборудование на новых станциях создаст условия для экономии 4,3 млн кубометров природного газа и предотвращения выброса в атмосферу 8 тыс. тонн углекислого газа в год.

Директор отметил, что количество гидроэлектростанций в регионе доведено до 38 (32 - в эксплуатации, 6 - готовы к эксплуатации), а их мощность - до 307 МВт.

"За счет зеленой энергии, вырабатываемой на созданных ГЭС, ежегодно экономится до 200 млн кубометров природного газа, предотвращается выброс в атмосферу до 400 тыс. тонн углекислого газа", - сказал он.