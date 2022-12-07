ГЭС Азербайджана сменила организационно-правовую форму

Принадлежащая "Азерэнержи" гидроэлектростанция "Чичякли" (ОАО) сменила свою организационно-правовую форму на ООО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Напомним, что указанное Акционерное общество было создано в 2002 году на базе одноименной ГЭС, построенной в 1927 году. Его уставный капитал составляет 55,3 тыс. манатов. Полностью разрушенная в результате селевых потоков в 1997 году станция была вновь введена в эксплуатацию в 2017 году при участии президента Ильхама Алиева.