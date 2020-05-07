Германский концерн инвестировал в "Северный поток - 2" 700 млн евро

Германский концерн Uniper направил 700 млн евро на финансирование проекта "Северный поток - 2" из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал исполнительный финансовый директор компании Саша Биберт.

"Что касается инвестиций, то мы говорим примерно о 700 млн евро", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько компания вложила в реализацию проекта.

"В конечном счете мы только финансовый партнер, не акционер проекта. Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций. Мы доверяем компании [оператору] и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами", - заключил он.

В марте германская Wintershall Dea сообщила, что на текущий момент направила на финансирование проекта примерно 75% от обещанной суммы в 950 млн евро или примерно 712 млн евро.

Отметим, что «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. США, Украина, Польша и страны Прибалтики выступают против проекта.

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.

В январе 2020 года глава Минэнерго Александр Новак отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс и оставшийся отрезок Россия достроит сама. 3 мая года российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается способным завершить строительство «Северного потока – 2», пришвартовалось недалеко от Калининграда.