Германский концерн E.ON полностью списал долю в "Северном потоке"

Германский энергетический концерн E.ON полностью списал долю в 15,5% в компании Nord Stream AG, операторе газопровода "Северный поток". После диверсии осенью 2022 года поставки по нему прекратились.

Германский энергетический концерн E.ON полностью списал долю в 15,5% в компании Nord Stream AG, операторе газопровода "Северный поток". После диверсии осенью 2022 года поставки по нему прекратились.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в годовом отчете E.ON.

"В условиях повышенной неопределенности на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока-1" инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года". По сравнению с 31 декабря 2021 года это снижение составляет примерно 1,2 млрд евро.

В начале ноября прошлого года E.ON уценила свою долю в Nord Stream AG 5 раз, до 100 млн евро. Engie по результатам прошлого года оценила свою долю в "Северном потоке-1" в 90 млн евро против 574 млн евро за год до этого. Германская Wintershall стала первой компанией, которая полностью списала стоимость своей доли в "Северном потоке-1" (529 млн евро), а также выданные кредиты "Северному потоку-2". 8 марта о списании своей доли в 9% в "Северном потоке" сообщила газотранспортная компания из Нидерландов Gasunie. «Газпром» пока сохраняет оценку своей доли в проектах.

51% Nord Stream AG принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", 15,5% - Wintershall Dea и E.ON, по 9% французской Engie и голландской Gasunie.