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Германия заполнила газохранилища более чем на 97%

Германия заполнила газохранилища более чем на 97% Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18%, процесс закачки продолжается.
Энергетика
24 октября 2022 г. 15:45
Германия заполнила газохранилища более чем на 97%

Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18%, процесс закачки продолжается.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 97,18%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 88,43%.

Регулятор также добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на последней неделе было ниже среднего уровня потребления за последние четыре года. Так, на прошлой неделе температура была на 1 градус выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.

Вместе с тем, регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.

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