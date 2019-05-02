В Германии пока не считают цену на СПГ достаточно привлекательной

Германия считает, что газ должен поступать в Европу как по трубопроводам, так и в виде СПГ, но нынешний уровень цен на сжиженный газ пока не очень привлекателен.

Как передате Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг госсекретарь в министерстве энергетики ФРГ Андреас Файхт (Andreas Feicht).

"Все это является, с моей точки зрения, частью сбалансированной стратегии, это зависит и от возобновляемой энергии, и от природного газа, как от газа по трубопроводам, так и в виде СПГ, и это встроено в европейскую систему", - сказал он, выступая в четверг в ходе дискуссий в Брюсселе по вопросам торговли СПГ между ЕС и США.

По его словам, "СПГ должен быть конкурентным, должен быть привлекательный уровень цены, но пока еще этого нет".

Он также напомнил, что Германия рассматривает возможность строительства двух терминалов СПГ в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

"Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток - 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.