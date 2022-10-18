Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года

Правительство Германии продлит срок эксплуатации всех трех работающих в стране АЭС до середины апреля 2023 года.

Правительство Германии продлит срок эксплуатации всех трех работающих в стране АЭС до середины апреля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что правительство создаст правовую основу для того, чтобы продлить работу "Изар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) и "Эмсланд" (Emsland) после 31 декабря 2022 года, но максимум до 15 апреля 2023 года.

Министр финансов и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер приветствовал решение Шольца: "Жизненно важными интересами нашей страны и нашей экономики является сохранение всех мощностей по выработке электроэнергии этой зимой".

В начале 2022 года Германия остановила работу трех АЭС и должна была закрыть оставшиеся три до конца 2022 года в соответствии с планом, утвержденным экс-канцлером Ангелой Меркель после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

В СвДП заявили, что следует отложить остановку АЭС, поскольку было бы неправильно отключать генерирующие мощности в то время, когда Германия столкнулась с нехваткой электроэнергии. Партия "зеленых" же настаивала, чтобы все три АЭС были закрыты по графику.

Затем министр экономики ФРГ Роберт Хабек под давлением СвДП и консервативной оппозиции сначала объявил, что Isar 2 и Neckarwestheim 2 будут не закрыты, а переведены в режим ожидания. В начале сентября он признал, что работу станций придется продлить до окончания первого квартала 2023 года.

17 октября Шольц положил конец этим разногласиям, заявив о продлении срока службы АЭС, отмечает FT. При этом он "подсластил пилюлю" для партии "зеленых" заявив, что правительство представит новый "амбициозный закон" о повышении энергоэффективности, а также закон, предусматривающий поэтапный отказ от угля в Северном Рейне-Вестфалии к 2030 году. Крайний срок использования угля в Германии первоначально был намечен на 2038 год.