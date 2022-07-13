О нас

Германия прекратит закупать российский уголь 1 августа, нефть – 31 декабря

Германия прекратит закупать российский уголь 1 августа, нефть – 31 декабря Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря.
Энергетика
13 июля 2022 г. 09:14
Германия прекратит закупать российский уголь 1 августа, нефть – 31 декабря

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис.

Ключевой задачей германского правительства является заполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа.

"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, знают, что избавится от этой зависимости — дело не тривиальное, но мы этого добьемся за несколько месяцев", — заявил Кукис.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Germany to stop buying Russian coal on August 1, oil on December 31

Самое важное

В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi