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Германия планирует потратить 400 млн евро на модернизацию НПЗ в Шведте

Германия планирует потратить 400 млн евро на модернизацию НПЗ в Шведте Власти Германии одобрили заявку на выделение нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте субсидий на 400 млн долларов. Эти средства предполагается потратить на увеличение пропускной способности ведущего к предприятию трубопровода.
Энергетика
12 июля 2023 г. 11:25
Германия планирует потратить 400 млн евро на модернизацию НПЗ в Шведте

Власти Германии одобрили заявку на выделение нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте субсидий на 400 млн долларов. Эти средства предполагается потратить на увеличение пропускной способности ведущего к предприятию трубопровода.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что германские власти должны обсудить этот вопрос с Брюсселем, так как для выделения субсидий нужно одобрение Еврокомиссии.

На предприятии уточнили, что субсидии нужны для увеличения пропускной способности нефтепровода от балтийского портового города Росток до Шведта с 6 млн до 9 млн тонн. Управляющий директор НПЗ Ральф Шайрер сказал, что заявку на модернизацию трубопровода и получение госсубсидии направили 7 июля.

Отметим, что доля "Роснефти" в данном проекте составляет 54,17%. В сентябре 2022 года правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода активы российской компании. Она пытается оспорить это через суд.

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