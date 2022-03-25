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Германия планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России

Германия планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России.
Энергетика
25 марта 2022 г. 10:30
Германия планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России

Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

"Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу", - говорится в документе, подписанном вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком.

Он пояснил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены. "Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%", - подчеркивается в тексте. При этом указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.

"К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое, - говорится в документе - К концу года мы стремимся стать практически независимыми".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Rusiyadan neft idxalını iki dəfə azaltmağı planlaşdırır
Версия на английском языке Germany soon to halve oil imports from Russia

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