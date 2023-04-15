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Германия отключит от сети последние три АЭС

Германия отключит от сети последние три АЭС Германия 15 апреля отключит от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд".
Энергетика
15 апреля 2023 г. 01:49
Германия отключит от сети последние три АЭС

Германия 15 апреля отключит от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, таким образом ФРГ, спустя более чем 60 лет, сделает исторический шаг и полностью откажется от собственной атомной энергетики.

Последние АЭС власти планировали отключить к 1 января 2023 года, но в свете конфликта в Украине и ситуации с поставками энергоносителей из России было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля. Правительство ФРГ после этой даты не будет еще раз продлевать работу станций. Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

При этом республика сейчас отказывается не только от "мирного атома", но и от использования российских энергоресурсов: заменить поставки угля и нефти планируется в 2023 году, газа - к 2024 году. Страна хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику к 2045 году.

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