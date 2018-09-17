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    Германия отказывается от американского газа

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Американский сжиженный природный газ не будет поступать в Германию.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявило немецкое издание Handelsblatt.

    Как пояснило издание, у Германии для этого нет необходимой инфраструктуры. Более того, Германия намерена к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

    Handelsblatt отметил, что доля России в обеспечении энергетических потребностей ФРГ приравнивается лишь к 6% и Германия не зависит от какого-либо одного источника газа.

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