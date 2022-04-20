Германия откажется от российской нефти до конца года

"Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза произойдет отказ от газа из РФ".

"Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза произойдет отказ от газа из РФ".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - заявила министр.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти пройдет в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а до конца года - до нуля.

Напомним, сегодня Офис президента Украины опубликовал план по усилению санкций против России. Документ включает 10 направлений, среди которых и поставки российских энергоносителей.