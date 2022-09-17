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Германия не изменила позицию по "Северному потоку-2"

Германия не изменила позицию по "Северному потоку-2" Германия не изменила позицию по "Северному потоку - 2", сертификация которого была остановлена в феврале, что делает невозможной эксплуатацию.
Энергетика
17 сентября 2022 г. 10:22
Германия не изменила позицию по Северному потоку-2

Германия не изменила позицию по "Северному потоку - 2", сертификация которого была остановлена в феврале, что делает невозможной эксплуатацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Кабмина ФРГ.

"Наша позиция неизменна", - сообщил в субботу корреспонденту ТАСС представитель кабмина ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР". Затем президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

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