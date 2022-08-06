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Германия могла бы зимой обойтись без российского газа при сокращении потребления

Германия могла бы зимой обойтись без российского газа при сокращении потребления Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 ТВт·ч электроэнергии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования.
Энергетика
6 августа 2022 г. 09:23
Германия могла бы зимой обойтись без российского газа при сокращении потребления

Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 ТВт·ч электроэнергии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провел немецкий экономист Рюдигер Бахман из американского Университета Нотр-Дам, а также представители мюнхенского института IFO и Боннского университета. Они пришли к выводу, что Германия должна для достижения цели вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне.

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. В конце июля прокачка сократилась до 20%.

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