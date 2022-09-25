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Германия ищет замену российскому газу в ОАЭ

Германия ищет замену российскому газу в ОАЭ Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в энергетическом секторе.
Энергетика
25 сентября 2022 г. 14:15
Германия ищет замену российскому газу в ОАЭ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в энергетическом секторе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в ходе визита в Абу-Даби.

Шольц отметил, что целый ряд проектов по дизельному топливу и сжиженному природному газу уже был продвинут со страной Персидского залива. Он подчеркнул, насколько важно полагаться на как можно больше поставщиков энергии.

"Зависимость от одного поставщика у нас точно больше не повторится", - приводит слова канцлера агентство DPA.

24 сентября глава правительства ФРГ начал поездку по странам Персидского залива, посетив Саудовскую Аравию. Помимо ОАЭ, Шольц также совершит визит в Катар. Ожидается, что одним из основных вопросов в ходе его переговоров с руководством этих арабских государств Персидского залива станет обеспечение поставок газа в Германию и подписание контракта на поставку сжиженного природного газа в ФРГ.

Германия в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности. Как заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, на данный момент доля российского газа в стране сократилась до 6-8%.

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