Германия хочет вложить 20 млрд евро в инфраструктуру для водорода

Газотранспортные операторы Германии подали в Федеральное сетевое агентство страны (BNetzA) заявку на создание до 2032 года водородной трубопроводной системы.

Газотранспортные операторы Германии подали в Федеральное сетевое агентство страны (BNetzA) заявку на создание до 2032 года водородной трубопроводной системы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство.

Предполагается, что водородная сеть будет иметь длину 9 666 км (около 60% трубопроводов будут переоборудованы из существующих газопроводов, поскольку строительство нового водородного трубопровода может занять 5-8 лет, а Германия планирует сокращать потребление газа). Ожидаемые инвестиции составят 19,7 млрд евро. Мощности входа и выхода составляют около 100 ГВт и 87 ГВт соответственно.

При этом спрос в водороде предполагается покрыть на 50-70% за счет импорта уже в 2030 году. Так, на северо-западе Германии запланировано несколько пунктов импорта из соседних стран (например, Дании, Норвегии или Нидерландов).

BNetzA отмечает, что потребности Германии в природном газе будут продолжать снижаться к 2045 году, чтобы достичь цели климатической нейтральности, однако необходимо убедиться, что оставшаяся сеть газопроводов сможет удовлетворить ожидаемые потребности в природном газе.