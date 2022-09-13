Германия готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере 67 млрд евро

Правительство Германии на фоне углубления нынешнего энергетического кризиса готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере около 67 млрд евро.

Правительство Германии на фоне углубления нынешнего энергетического кризиса готовит новый пакет помощи для энергокомпаний в размере около 67 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Власти ФРГ планируют укрепить возможности германской государственной банковской группы KfW для обеспечения гарантий и поддержки ликвидности энергетических компаний. Речь, как пишет издание, идет о кредитных разрешениях на сумму около 67 млрд евро. Министерство финансов Германии намерено использовать кредитные полномочия, созданные для Фонда стабилизации экономики (WSF) во время пандемии коронавируса. Теперь этот фонд будет использоваться для поддержки KfW.

"Это укрепляет рефинансирование KfW и расширяет возможности банковской группы по оказанию стабилизационной помощи поставщикам энергии", - указывается в сообщении.