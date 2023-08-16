О нас

Германия до 2027 года ожидает сохранение цен на газ на высоком уровне

Германия до 2027 года ожидает сохранение цен на газ на высоком уровне Правительство Германии ожидает, что цены на газ останутся высокими, по крайней мере, до 2027 года, что подчеркивает необходимость дополнительных чрезвычайных мер.
Энергетика
16 августа 2023 г. 19:03
Германия до 2027 года ожидает сохранение цен на газ на высоком уровне

Правительство Германии ожидает, что цены на газ останутся высокими, по крайней мере, до 2027 года, что подчеркивает необходимость дополнительных чрезвычайных мер.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете, одобренном Кабинетом министров страны в среду.

Согласно анализу Министерства экономики, форвардные цены в конце июня показали, что в ближайшие месяцы на оптовых рынках может произойти рост примерно до 50 евро (54,62 долларов США) за мегаватт/час. Согласно ожиданиям, нормализация ситуации и возврат к докризисному уровню предполагается в течение четырех лет. Прогноз совпадает с оценками операторов газохранилищ Германии, предполагающих риск дефицита газа до начала 2027 года.

Нидерландские передние лунные фьючерсы, эталонный европейский газ, в 12:30 в Амстердаме составляли около 38,38 евро за мегаватт/час. Нидерландский газ в среднем стоил около 19,40 евро в период с 2008 по июнь 2021 года.

Германия, промышленный центр Европы, была одной из стран, наиболее пострадавших от сокращения поставок газа Россией в прошлом году, как отмечается в отчете, будет продолжать следить за развитием событий на рынках, чтобы выявить потенциальные проблемы на ранней стадии. Меры по уменьшению таких рисков включают расширение использования возобновляемых источников энергии, LNG-терминалов и создание водородной инфраструктуры.

В настоящее время правительство выплатило 22,7 млрд евро субсидий на электроэнергию и газ, чтобы облегчить бремя для клиентов. По данным министерства, крупные промышленные клиенты получили 6,4 млрд евро государственной помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi