Германия до 2027 года ожидает сохранение цен на газ на высоком уровне

Правительство Германии ожидает, что цены на газ останутся высокими, по крайней мере, до 2027 года, что подчеркивает необходимость дополнительных чрезвычайных мер.

Правительство Германии ожидает, что цены на газ останутся высокими, по крайней мере, до 2027 года, что подчеркивает необходимость дополнительных чрезвычайных мер.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете, одобренном Кабинетом министров страны в среду.

Согласно анализу Министерства экономики, форвардные цены в конце июня показали, что в ближайшие месяцы на оптовых рынках может произойти рост примерно до 50 евро (54,62 долларов США) за мегаватт/час. Согласно ожиданиям, нормализация ситуации и возврат к докризисному уровню предполагается в течение четырех лет. Прогноз совпадает с оценками операторов газохранилищ Германии, предполагающих риск дефицита газа до начала 2027 года.

Нидерландские передние лунные фьючерсы, эталонный европейский газ, в 12:30 в Амстердаме составляли около 38,38 евро за мегаватт/час. Нидерландский газ в среднем стоил около 19,40 евро в период с 2008 по июнь 2021 года.

Германия, промышленный центр Европы, была одной из стран, наиболее пострадавших от сокращения поставок газа Россией в прошлом году, как отмечается в отчете, будет продолжать следить за развитием событий на рынках, чтобы выявить потенциальные проблемы на ранней стадии. Меры по уменьшению таких рисков включают расширение использования возобновляемых источников энергии, LNG-терминалов и создание водородной инфраструктуры.

В настоящее время правительство выплатило 22,7 млрд евро субсидий на электроэнергию и газ, чтобы облегчить бремя для клиентов. По данным министерства, крупные промышленные клиенты получили 6,4 млрд евро государственной помощи.