Гэри Джонс: Сделан важный шаг в направлении запуска новой платформы на АЧГ

Запуск опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на постоянном месте договорного участка Азери-Чынаг-Гюнешли (АЧГ) в Каспийском море является важным шагом по получению первой нефти из проекта ACE.

Завершение строительства и отправка в море для установки на месторождении "Азери-Чынаг-Гюнешли" (АЧГ) опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) является еще одним важным шагом, приближающим начало добычи первой нефти с этой платформы.

Как передает Report со ссылкой на оператора проекта разработки месторождения АЧГ BP Azerbaijan, об этом заявил региональный президент компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на церемонии спуска на воду опорного блока с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, проект ACE означает начало действия обновленного контракта по "Азери-Чынаг-Гюнешли": "Мы рады, что безопасно и в установленные сроки завершили первую масштабную часть проекта – строительство опорного блока. Это значительный шаг на пути к достижению первой нефти с платформы ACE. Теперь мы сосредоточимся на других частях проекта – строительстве верхних строений, подводных работах и инсталляции на море, поскольку мы приближаемся к завершению всего проекта в следующем году".

Г.Джонс поблагодарил правительство Азербайджана, SOCAR и других партнеров за поддержку и сотрудничество в реализации этого достижения.

"В частности, хочу выразить благодарность компании BOS Shelf, которая за три года строительства, следуя стандартам безопасности BP, не имела ни дня простоя", - добавил он.

Опорный блок был установлен на транспортировочную баржу на причале, он будет отправлен в море в первом квартале 2023 года.