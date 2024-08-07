Гэри Джонс: Первая сейсморазведка на АЧГ завершена с опережением графика

Первая сейсморазведка на месторождении "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), начавшаяся в январе 2024 года, была завершена с опережением графика и бюджетом меньше запланированного.

Первая сейсморазведка на месторождении "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), начавшаяся в январе 2024 года, была завершена с опережением графика и бюджетом меньше запланированного.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса, адресованном премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю завершения первого этапа программы сейсмических исследований на месторождении с использованием новых четырехмерных (4D) высокоточных морских датчиков.

В письме подчеркнуто, что пятилетний проект является крупнейшей программой сбора сейсмических данных, когда-либо реализованной BP в мире.

Отмечается, что целью программы являлось получение подробной информации об архитектуре пласта и динамике флюидного контакта. В письме также выражена благодарность правительству Азербайджана за поддержку этого исследования.