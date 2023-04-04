Гэри Джонс: Начало добычи нефти с платформы ACE ожидается в следующем году

Первая нефть с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) будет получена в начале 2024 года.

Первая нефть с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) будет получена в начале 2024 года.

Как сообщает Report, об этом региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, побывав на Баиловском строительно-монтажном участке, где сегодня состоялась церемония символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери".

Джонс подчеркнул, что для него было честью встретиться с президентом Ильхамом Алиевым на производственном участке, где были построены верхние модули платформы ACE, и проинформировать его о впечатляющих успехах, достигнутых в рамках проекта: “Верхние модули - это один из последних важных этапов в направлении завершения проекта ACE. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы, и мы планируем завершить их во втором квартале 2023 года. После этого верхние модули будут погружены на транспортную баржу STB-1, доставлены на постоянное место и установлены на опорный блок в районе месторождения АЧГ. Затем нам потребуется несколько месяцев, чтобы завершить пуско-наладочные работы и пробурить первую скважину, чтобы первая нефть с платформы ACE могла быть получена в начале 2024 года”.

Он выразил свою благодарность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за неоценимую поддержку в реализации проекта ACE: “Также хочу выразить благодарность Государственной нефтяной компании (SOCAR) и всем нашим партнерам за поддержку и всем, кто приложил усилия для реализации проекта - сотрудникам BP, Azfen, других подрядных и субподрядных организаций“.

4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери" на Баиловском строительно-монтажном участке. Верхние модули платформы ACE включают нефтегазоперерабатывающие установки, интегрированную буровую установку, газовый компрессор и жилые блоки. Проектная масса модулей - 19 600 тонн.

Верхние модули были построены компанией Azfen на Баиловском строительно-монтажном участке. В настоящее время проводится заключительный этап строительных и пуско-наладочных работ, которые завершены на 95%.

В пиковый период проекта к работам по строительству верхних модулей было привлечено до 4 400 рабочих, и более 90% из них - граждане Азербайджана.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 млрд долларов США является очередным этапом разработки огромного месторождения АЧГ в Каспийском море. Проект включает новую морскую платформу и другие установки мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации проекта будет добыто до 300 млн баррелей нефти.