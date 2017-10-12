Гэри Джонс: Азербайджан проделал большую работу по развитию транспортной инфраструктуры

© Report/ Firi Salim

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Я не могу представить лучшего места, чем Азербайджан, для обсуждения таких вопросов. Как сообщает Report, об этом сказал президент BP-Azerbaijan Гэри Джонс, выступая на Международном нефтяном саммите Argus в Баку.

Говоря о новом "Контракте века", представитель BP также затронул существующую транспортную инфраструктуру: "Правительство Азербайджана многое сделало для развития всей транспортной инфраструктуры за 10 лет. В Каспийском море насчитывается флотилия из 270 судов, как сообщил президент с трибуны ООН, в стране есть 6 аэропортов. Кроме того, в следующем году ожидается открытие нового морского порта".

По его словам, с июня 2006 года по июнь 2017 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 2,7 млрд баррелей или 365 млн тонн нефти.

Г. Джонс сказал, что у Азербайджана есть три основных преимущества для развития: "Азербайджан богат углеводородными ресурсами, имеет благоприятное географическое положение, и у него есть транспортная и другая инфраструктура".

Представитель BP выразил удовлетворение вкладом организации в развитие Азербайджана.