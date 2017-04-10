Георгий Логвинский: Украина должна развивать возможности поставок газа и нефти из Азербайджана

© 112.ua

Киев. 10 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является партнером Украины, с которым последняя выстраивает дружественные отношения. Об этом заявил украинскому бюро Report член депутатской группы Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский.

"Я уверен, что Азербайджан – наш партнер, с которым мы выстраиваем дружественные отношения. Документы, подписанные на встрече премьер-министров стран ГУАМ – очень положительные, они упрощают таможенные процедуры между нашими странами. Я думаю, сейчас мы имеем возможность развивать наши страны вместе – и в аграрном секторе, технологическом и даже военном", - заявил Г. Логвинский.

Он отметил, что Украина должна развивать несколько направлений в энергосфере - экономия энергоресурсов, эффективное использование существующих энергоисточников, развитие геополитической возможности для поставок газа и нефти из других стран, в том числе Азербайджана.

"Также стоит уделять внимание обмену опытом в энергосфере, ведь таким может поделиться с Украиной Азербайджан", - заявил украинский депутат.

Комментируя вопрос об отношении к азербайджанцам в Украине, Г. Логвинский указал, что государственная позиция четко выстраивает отношения с гражданами Украины, независимо от национальной или религиозной принадлежности.

"Если есть отдельные особи, которые разжигают какую-либо нетерпимость в обществе, то их будут очень жестко привлекать к уголовной ответственности. Это позиция как парламента, как кабинета министров, так и правоохранительной системы", - заявил вице-президент ПАСЕ.