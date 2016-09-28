Георгий Квирикашвили: SOCAR проделал большую работу по укреплению азербайджано-грузинской дружбы

Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ "SOCAR проделал очень большую работу по укреплению дружбы, сотрудничества, стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Мы высоко ценим это".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Он отметил, что SOCAR является самой крупной компанией, инвестировавшей в экономику Грузии: "Выполнены важные работы в развитии экономики страны. У нас есть очень большие проекты, связанные с нашим будущим развитием. Мы заинтересованы в участии SOCAR в данных проектах".

"Предусмотренные проекты охватывают различные отрасли Грузии. Наряду с этим, это служит интересам Азербайджана и Грузии", - подчеркнул Г.Квирикашвили.