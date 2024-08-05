Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR

Компания Geoplin, крупнейший в Словении поставщик природного газа, рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах поставок "голубого" топлива.

Компания Geoplin, крупнейший в Словении поставщик природного газа, рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах поставок "голубого" топлива.

Об этом Report заявили в компании Geoplin, которая 1 августа 2024 года заключила с SOCAR первую сделку на поставки газа.

Отвечая на запрос Report, в Geoplin заявили, что не могут раскрыть детали сделки касающиеся объема и сроков поставок азербайджанского газа.

"Конфиденциальность сведений об объемах поставок азербайджанского газа в Словению согласована с SOCAR. К сожалению, мы вынуждены воздержаться от предоставления подробностей о специфике сделки, кроме тех, которые были опубликованы в пресс-релизе о подписанном соглашении", - отметили в словенской компании.

Сделку можно рассматривать как основу для установления долгосрочных отношений между двумя компаниями, отметили в компании.

В SOCAR также считают эту сделку важной и открывающей новые перспективы в газовом сотрудничестве со странами Европы. Здесь также отметили, что объемы поставок будут зависеть от возможностей компании и наличия свободных объемов, которые могут быть поставлены.

Министерство окружающей среды, климата и энергетики Словении со своей стороны также отказалось предоставить подробности об сделки с Азербайджаном.

Издание Forbes опубликовало карту маршрута поставок азербайджанского газа на словенский рынок, которые должны идти от соединения на участке Транс-Адриатического газопровода в Албании. Издание также полагает, что объемы поставок будут невелики и контракт охватывает короткий период времени.

Словения, страна с населением 2,1 млн человек, граничащая с Италией, Хорватией, Австрией и Венгрией, долгое время полагалась на импорт российского газа. В 2020 году 81% всего импортируемого в Словению природного газа поступило из России.

Теперь Словения становится девятой страной, куда поставляется азербайджанский газ наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Сербией. И даже если объем поставок на начальном этапе невелик, Словения подписанием контракта с SOCAR официально заручилась поддержкой Азербайджана в вопросе снабжения газом на случай роста потребностей предстоящей зимой и непредвиденных обстоятельств.

Известно, что с 2022 года Россия значительно сократила транзит газа по трубопроводам в Европу, однако такие страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, по-прежнему сильно зависят от российского импорта. Эти страны могут оказаться в сложном положении, если транзит российского газа через Украину прекратится с 1 января 2025 года. Как бы там ни было, Словения уже застраховала себя на случай форс-мажора за счет азербайджанского газа.

Назрин Бабаева

Нигяр Аббасова