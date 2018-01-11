Генсек: У Азербайджана есть шансы стать полноценным членом Форума стран-экспортеров газа

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ У Азербайджана есть хорошие шансы стать полноценным членом Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum).

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин сообщил в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

Отметим, что генеральный секретарь планирует «провести работу» со странами-наблюдателями организации с целью убедить их повысить уровень своего участия в организации. По мнению Сентюрина, есть неплохие шансы, что Ирак, Казахстан и Азербайджан могут перейти в разряд полноправных членов.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.