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Генсек PETDER: Членство SOCAR усилит нашу ассоциацию

Генсек PETDER: Членство SOCAR усилит нашу ассоциацию Деятельность SOCAR в Турции, безусловно, играет исключительно важное значение с точки зрения усиления внутреннего рынка страны и повышения качества.
Энергетика
10 октября 2021 г. 11:33
Генсек PETDER: Членство SOCAR усилит нашу ассоциацию

Деятельность SOCAR в Турции, безусловно, играет исключительно важное значение с точки зрения усиления внутреннего рынка страны и повышения качества. 

Об этом местному бюро Report сказал генеральный секретарь Ассоциации нефтяной промышленности Турции (PETDER) Коксал Онур.

Он отметил, что "дочка" SOCAR в Турции - компания SOCAR Turkey Energy - стала 17-ым членом PETDER.

"Мы очень рады, что компания SOCAR вступила в ряды нашей ассоциации. Считаю, что участие компании усилит возможности PETDER, которая последние 25 лет является крупнейшим представителем топливно-энергетической промышленности Турции", - сказал он.

Отметим, что недавно SOCAR Turkey Energy стала членом Ассоциации нефтяной промышленности Турции, куда также входят Alpet, Aytemiz, Belgin, bp, Castrol, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total Energies и другие крупные участники рынка.

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Версия на азербайджанском языке PETDER-in baş katibi: "SOCAR-ın dərnəyimizə qatılması təmsilçiliyimizi gücləndirəcək"   

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