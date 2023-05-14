Генсек ОПЕК заявил, что устойчивость мировой энергетической системы поставлена на карту

Устойчивость глобальной энергетической системы "поставлена на карту" из-за недостатка инвестиций во все виды энергии.

Устойчивость глобальной энергетической системы "поставлена на карту" из-за недостатка инвестиций во все виды энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"Инвестиций во все виды энергии недостаточно, поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы", - цитирует его газета Emarat Al Youm.

"С ростом населения и экономики в ближайшие десятилетия миру потребуется больше энергии. В нашем прогнозе World Oil Outlook 2022 мы ожидаем, что мировой спрос на энергию вырастет на 23% к 2045 году. Достижение этого роста, обеспечение энергетической безопасности, доступа к недорогим [источникам энергии] и глобального сокращения выбросов в соответствии с Парижским соглашением потребуют беспрецедентных энергии, инвестиций и сотрудничества", - отметил аль-Гайс.

По его словам, глобальные инвестиции только на развитие нефтяной промышленности, которая, как ожидается, к 2045 году будет покрывать около 29% мировых потребностей в энергии, составляют 12,1 трлн долларов.