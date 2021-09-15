Генсек ОПЕК заявил, что кризис COVID-19 удалось преодолеть

Кризис 2020 года, который был вызван пандемией коронавируса, удалось преодолеть.
Как передает Report, соответствующее мнение в эфире телеканала VTV выразил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"За 61 год мы прошли несколько нефтяных кризисов, но то, что мы преодолели в 2020 году как результат пандемии COVID-19, было беспрецедентно", - сказал он.
По его словам, о преодолении кризиса свидетельствуют данные статистики.
"Лучшие дни для ОПЕК и Венесуэлы впереди", - добавил он.
Баркиндо находится с официальном визитом в Венесуэле, где он уже провел встречу с министром нефти Тареком Эль-Айссами.