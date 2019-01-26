Генсек: ОПЕК не позволит скатиться ценам на нефть в 2019 году

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ ОПЕК не позволит скатиться ценам на нефть в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, договорённость стран-участниц декларации о сотрудничестве - это обеспечить, чтобы в 2019 году рынок нефти остался сбалансированным.

"Мы только недавно вышли из самого продолжительного и сурового спада. Самое меньшее, чего вам стоит ожидать от нас — это обеспечение, что мы не позволяем рынку или отрасли скатиться обратно в этот спад. Поэтому мы все привержены обеспечению, что 2019 год останется сбалансированным рынком не только в наших интересах (стран ОПЕК и ОПЕК+), но и стран-потребителей", - сказал Баркиндо.

Генеральный секретарь ОПЕК также не исключает, что появятся страны, которые могут захотеть присоединиться к организации.

"Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации", - сказал генсек ОПЕК.

Баркиндо напомнил, что за последние несколько лет в ОПЕК вновь вошел Габон, а также присоединились Экваториальная Гвинея и Конго.