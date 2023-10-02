Генсек ОПЕК уверен в спросе на нефть в 2023-2024 годах

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис выразил оптимизм в отношении спроса на нефть.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис выразил оптимизм в отношении спроса на нефть.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, недостаточные инвестиции в нефтегазовую отрасль являются одним из рисков для энергетической безопасности. Он отметил важность продолжения инвестиций в добычу нефти и газа, назвав призывы прекратить финансирование нефтяной сферы неэффективными.

Недавно Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца 2023 года на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Крупнейшие мировые издания уже отметили, что данная мера позволила двум странам получить выгоду от этого, поскольку средние цены на нефть приблизились к многолетним максимумам.