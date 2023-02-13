Генсек ОПЕК спрогнозировал спрос на нефть в 2023 году выше уровня до пандемии

Спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

Спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Nile TV заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс на открытии VI Международной выставки EGYPS (Egypt Petroleum Show).

По его словам, к 2025 году спрос на сырье вырастет до 110 млн б/с.

Во второй половине января аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали рост спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 1,9 млн б/с, до 101,7 млн б/с.