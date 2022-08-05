Генсек ОПЕК: Решение об увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки может быть пересмотрено

ОПЕК не конкурирует с Россией, так же как и Москва не конкурирует с организацией, они сотрудничают,

ОПЕК не конкурирует с Россией, так же как и Москва не конкурирует с организацией, они сотрудничают.

Как сообщает Report , об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

По его словам, нефтяные рынки мира испытывают значительные колебания в силу ряда причин, в том числе из-за нехватки инвестиций и вопросов вокруг запасов производственных мощностей.

"Нефтяные инвестиции снизились с 600 миллионов долларов до 450 миллионов. Решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки нацелено на проверку реакции рынка, оно может быть пересмотрено", - сказал он.

Генсек назвал естественным перенаправление российской нефти с американского рынка на азиатские вследствие санкций.