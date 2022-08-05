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Генсек ОПЕК: Решение об увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки может быть пересмотрено

Генсек ОПЕК: Решение об увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки может быть пересмотрено ОПЕК не конкурирует с Россией, так же как и Москва не конкурирует с организацией, они сотрудничают,
Энергетика
5 августа 2022 г. 00:08
Генсек ОПЕК: Решение об увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки может быть пересмотрено

ОПЕК не конкурирует с Россией, так же как и Москва не конкурирует с организацией, они сотрудничают.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

По его словам, нефтяные рынки мира испытывают значительные колебания в силу ряда причин, в том числе из-за нехватки инвестиций и вопросов вокруг запасов производственных мощностей.

"Нефтяные инвестиции снизились с 600 миллионов долларов до 450 миллионов. Решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки нацелено на проверку реакции рынка, оно может быть пересмотрено", - сказал он.

Генсек назвал естественным перенаправление российской нефти с американского рынка на азиатские вследствие санкций.

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