Генсек ОПЕК рассказал о ситуации на рынке нефти

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Уровень цен на нефть на мировом рынке еще далек от сбалансированности. Несмотря на принятые решения по сокращению добычи нефтедобывающими странами, накопленные запасы нефти еще высоки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на конференции IPWeek-2017.

"Несмотря на принятые решения (по сокращению добычи - ред.), несмотря на высокий уровень их исполнения, мы по-прежнему еще далеки от уровня сбалансированности цен… Запасы добытой нефти еще очень и очень высоки", - заявил Баркиндо.