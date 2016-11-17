Генсек ОПЕК прогнозирует завершение периода низких цен на нефть

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Затянувшийся период низких цен на нефть, возможно, находится на своем завершающем этапе.

Как передает Report, такое мнение высказал в среду в Каракасе генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо по итогам переговоров с президентом южноамериканской страны Николасом Мадуро.

"Как указал президент Мадуро, мы стали свидетелями худшего цикла низких цен (на нефть) за последние 60 лет, - цитирует Баркиндо сайт телеканал Venezolana de Televisión. - Это период продолжается, и мы, возможно, находимся на его финальном этапе". Баркиндо отметил, что все нефтедобывающие страны почувствовали негативное влияние от снижения цен на углеводороды, и поблагодарил Мадуро за большой вклад в "процесс укрепления нефтяного рынка".