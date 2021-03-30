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Генсек ОПЕК призвал к осторожным действиям на рынке нефти

Генсек ОПЕК призвал к осторожным действиям на рынке нефти Сегодня проходит заседание технического комитета ОПЕК+
Энергетика
30 марта 2021 г. 17:38
Генсек ОПЕК призвал к осторожным действиям на рынке нефти

Странам ОПЕК+ все еще нужно быть осторожными в своих действиях на рынке нефти, поскольку нестабильность и неопределенность из-за пандемии COVID-19 сохраняются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ во вторник.

"Генсек подчеркнул необходимость оставаться очень осторожными и внимательными к изменяющимся рыночным условиям. Предыдущий месяц принес много положительных событий, но он также напомнил нам о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19", - говорится в сообщении секретариата по итогам заседания.

Страны ОПЕК+ проявляют осторожность с конца 2020 года, когда фактически отказались от намеченного плана по смягчению ограничений добычи нефти. В январе они увеличили добычу только на 0,5 млн баррелей в сутки вместо 1,9 млн баррелей в сутки. На февраль - апрель они и вовсе сохранили уровень добычи, а Саудовская Аравия пообещала дополнительно сократить 1 млн баррелей в сутки. И только Россия и Казахстан получили возможность немного нарастить добычу.

На этой неделе, на встрече 31 марта и 1 апреля страны ОПЕК+ уже рассмотрят уровни добычи на период после апреля. По данным Reuters, Саудовская Аравия планирует сохранить принятые параметры и на май - июнь.

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Версия на английском языке OPEC Secretary-General calls to be cautious in oil market

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